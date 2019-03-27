Реєстрація місця проживання: про проблему згадують тоді, коли вона починає обмежувати права

Наша проблема багато в чому в тому, що люди не розуміють, навіщо потрібна реєстрація і легковажно до неї відносяться

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Драконовские правила «прописки» времен СССР фантомной болью до сих пор отдаются в обществе. Даже молодежь, ссср не заставшая, продолжает употреблять слово «прописка» и ругать систему. А справедливо ли это?

Огромное количество людей живет в Киеве без регистрации. Вернее, они зарегистрированы по месту предыдущего жительства, в других городах и селах. Выехав на учебу, работу, люди не меняют регистрацию. Просто, чтобы не обременять себя лишними хлопотами. В конце концов, так можно. Ничего незаконного. Да и не только Киеву это присуще. По всей стране регистрация по месту жительства превратилась в необязательную формальность, которая ни на что, вроде как, не влияет.

О проблеме вспоминают, когда вдруг появляется необходимость реализовать какие-то права по месту жительства. Этих прав немного, но они жизненно важны и, как правило, привязаны к адресу формальной регистрации. Например, приближающиеся президентские выборы. Те, кто давно зарегистрированы по фактическому месту жительства могут не переживать – они есть в списках избирателей. А вот тем, кто зарегистрирован не там, где живет, сложнее. Надо брать справки с места учебы или работы, а лучше договор аренды жилья. Все это лично нести в службу, ведущую реестр избирателей… В общем, одни хлопоты.

А вспомним недавние нововведения по зачислению детей в садики и школы. Киевские власти однозначно решили, что приоритет отдается тем детям, кто зарегистрирован поблизости от конкретных сада или школы. Сколько это вызвало возмущений. Мол, нарушение прав человека и все такое. Люди аргументируют тем, что зарегистрироваться сложно, надо предоставить основание, чаще всего договор аренды. А хозяева арендного жилья чаще всего не желают такие договора предоставлять. Кто-то не хочет давать повода для лишнего внимания налоговых органов, кто-то по старой памяти – ведь когда-то давно регистрация (прописка) давала право на собственность.

Тем не менее, поскольку от учета по месту жительства в конечном итоге никуда не деться, я заинтересовался, а как оно за границей, в странах, с которых мы во многом пример берем?

Вот что мне ответили друзья и знакомые.

Италия. Место регистрации очень важно и влияет на многое. Именно по месту регистрации дети идут в школу, принимает семейный врач, люди участвуют в выборах, получают социальные выплаты, платят налоги. Для регистрации надо предоставить договор аренды жилья или согласие собственника жилья на регистрацию. Все, как и у нас.

Финляндия. Надо регистрироваться в местной «администрации». Обязательно нужно указать адрес, который автоматически дублируется по всем инстанциям. При выезде в другое место жительства – обязательно надо уведомить администрацию. Те, кто имеют адрес – получают карточку «жителя города». По этой карточке реализуются право на все коммунальные и государственные услуги и сервисы.

В Германии регистрацией занимаются сервисные центры наподобие наших ЦНАПов. Требуется предъявить договор аренды (особенных требований нет, это может быть простая бумага, написанная от руки). Услуга, кстати, платная – 10 евро.

В Канаде (пример из провинции Онтарио) регистрации как таковой нет. Но очень часто надо документально подтверждать место жительства: чтобы отдать ребенка в школу, получить карточку медицинского страхования, водительские права или ID-карту, открыть счет в банке. В качестве доказательства принимается договор аренды жилья, квитанции оплаты коммунальных услуг или приходящая на твое имя по конкретному адресу почта.

Примерно та же ситуация в разных штатах США. Можно жить без формальной регистрации, но подтверждать адрес надо часто. Видом регистрации служит карточка местного резидента (нечто вроде нашей «Карты киевлянина»), которая получается по предъявлению договора аренды жилья или квитанций по оплате коммунальных услуг.

Похожая схема в Австралии. Место регистрации важно для школы (каждая школа обязана принимать детей из определенного микрорайона). Есть также требование при смене штата перерегистрировать автомобиль (кстати, когда-то при переезде в другую область такое требование было и у нас).

Итак, мы видим, что в большинстве стран регистрация есть, и везде она решает практически идентичные задачи – определение круга людей, которые получают на данной территории основные социальные и государственные сервисы.

Киев и Украина в плане требований и условий регистрации ничем не отличается от других развитых стран.

Наша проблема во многом в том, что люди не понимают, зачем нужна регистрация и легкомысленно к ней относятся. А потом, когда оказывается, что она влияет на школу, медицину, социальные выплаты, люди удивляются и начинают жаловаться на нарушение их прав.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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