В Україні буде сухо і тепло: прогноз погоди на 12 жовтня
Опадів по всій території країни не очікується
У суботу, 12 жовтня, українців очікує тепла та сонячна погода, опадів не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+22 градуси.
У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +7...+12 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +13...+20 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +12...+18 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, в Одеській області +5...+10 градусів, вдень +13...+20 градусів, в Одеській області +17...+22 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+20 градусів.
12 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів.