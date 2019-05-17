В Україні частково заборонили Німесил



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Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території

В Україні частково заборонили реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Nimesil, який не відповідає встановленим стандартам. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.

«Відповідно до Конституції України... у зв΄язку з надходженням інформації від Представництва компанії БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (Німеччина) в Україні, що серії 84857, 83413 лікарського засобу Nimesil були вироблені для заявника Лабораторі Гідотті С.п.А., Італія, для реалізації на польському ринку; з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України: забороняю реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу Nimesil, серій 84857, 83413, вироблених для Лабораторі Гідотті С.п.А., Італія, з маркуванням польською мовою», - йдеться у повідомленні.

Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вказаних серій лікарського засобу, вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби.

У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу.

Контроль за виконанням даного розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.