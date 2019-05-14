Більш ніж половина дорослих одеситів підписали декларації з сімейними лікарями



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В Одесі підписано понад 425 тисяч декларацій з сімейними лікарями і 154 тисячі декларацій з педіатрами

В Одесі триває реалізація медичної реформи первинної ланки і підписання декларацій з сімейними лікарями та педіатрами. За даними на 10 травня 2019 року, декларації з сімейними лікарями підписали 425 474 особи, що становить 50,02% дорослого населення Одеси.

Триває активне підписання декларацій про медичне обслуговування дітей. Наразі підписані 154 011 декларацій з педіатрами, або 95,78% всього дитячого населення Одеси.

У дитячій міській поліклініці №6 уже підписано 102,6% декларацій від запланованої кількості дитячого населення Київського району. При цьому в поліклініці є педіатри, ще не досягли ліміту за кількістю пацієнтів, тому процес підписання декларацій триває.

У дитячих поліклініках №4 та №7 підписано 99,68% і 98,39% декларацій від числа зареєстрованого дитячого населення відповідно. Лідером за кількістю підписаних декларацій серед Центрів сімейної медицини є ЦПМСД №5 у Суворовському районі, де укладено 72,72% декларацій.

Міський департамент охорони здоров'я нагадує одеситам про необхідність вибрати свого лікаря і підписати декларацію для реалізації свого права на отримання гарантованого державою пакету первинної медичної допомоги. Відкладати в довгий ящик підписання декларації не варто, тому що багато хороших лікарів, які користуються заслуженою популярністю в одеситів, вже досягли ліміту по деклараціях - 1800 для сімейного лікаря та 900 для педіатра. Тому, щоб обслуговуватися у того лікаря, у якого ви хочете, декларацію потрібно підписати якнайшвидше.

Фінансування медзакладів первинної ланки з державного бюджету здійснюється Національною службою здоров'я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Чим більше декларацій одесити укладуть з лікарями міських медзакладів, тим більше грошей отримає місто на поліпшення умов медичного обслуговування пацієнтів і реалізацію нових проектів у ЦПМСД і дитячих поліклініках. Так, за кошти НСЗУ в дитячій міській поліклініці №6 створюється Центр раннього втручання.

З метою широкого інформування містян про медичну реформу Одеський міський Центр здоров'я за участю медиків ЦПМСД №2 і №14 провів інформаційну акцію в рамках Всеукраїнського фестивалю «Лавка майстрів» у Центральному міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

Протягом двох днів було поширено понад 800 листівок «Обери свого сімейного лікаря», а також інформаційні матеріали про профілактику меланоми. Сімейні лікарі провели консультації з питань підписання декларацій, ранньої діагностики та профілактики злоякісних новоутворень шкіри, популяризації здорового способу життя. Всім охочим проводилося безкоштовне вимірювання артеріального тиску. Акція дозволила вперше виявити 16 пацієнтів з артеріальною гіпертензією і направити їх для подальшого спостереження і отримання медикаментів за програмою «Доступні ліки».