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    В Україні чоловікам можуть надати можливість іти в оплачувану відпустку з народженням дитини

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    В Україні чоловікам можуть надати можливість іти в оплачувану відпустку з народженням дитини

    У зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження, у разі прийняття закону, надаватиметься оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів

    У Верховній Раді України зареєстрували законопроект «Про внесення змін до статті 17 Закону України «Про відпустки», який дозволить чоловікам брати 10-денну оплачувану відпустку у зв’язку з народженням дитини.

    «У зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів», - йдеться у проекті закону.

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    Також, у пояснювальній записці автори стверджують:

    «Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини».

    Зараз відпустка тривалістю до 14 календарних днів без збереження заробітної плати надається за бажанням чоловікові, чия дружина перебуває у післяпологовій відпустці.

    За даними міжнародної організації Save the Children Ukraine, Україна посідає 78 місце у світі за рівнем материнського комфорту.

    Можливість отримати відпустку після народження дитини для тата, передбачена у законодавстві ряду країн, зокрема в Норвегії - там передбачено два тижні додаткової оплачуваної відпустки.

    В Ісландії зокрема тато може отримати три місяці нарівні з жінкою. Йому виплачується допомога у розмірі 80% від його середнього заробітку.

    Таке право в чоловіків є й у Великобританії, де батько може провести 2 тижні з дитиною зі збереженням зарплати до 90%.

    У Португалії закон зобов’язує батька провести п’ять днів з дитиною. Відпустка оплачується, у разі відмови - штраф.

    Джерело: Україна молода

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