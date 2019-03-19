У Львівській області 90% школярів отримали щеплення від кору



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Понад 50 тис. школярів мають тільки одне щеплення проти кору в анамнезі чи взагалі не мало жодного

Львівська область втратила своє лідерство за рівнем захворюваності на кір

З початку лютого цього року у Львівській області 26 605 школярів отримали щеплення від кору. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Як зазначається, кількість захищених від кору учнів середніх навчальних закладів області сягнула 90%.

За оперативними даними ЦГЗ, Львівська область втратила своє лідерство за рівнем захворюваності на кір. З 1 лютого цей показник щотижня зменшується в середньому на 10%.

Водночас було розпочато активні заходи з імунізації, адже за уточненими даними в області понад 50 тис. школярів мають тільки одне щеплення проти кору в анамнезі чи взагалі не мало жодного.

Раніше повідомлялося, що у Львівській обласній інфекційній лікарні одразу четверо дітей потрапили до реанімації через ускладнення від кору.

Нагадаємо, у Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.

Всього протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини. З початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.