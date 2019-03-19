Які найбільш популярні імена новонароджених киян цього року



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Мінюст назвав по п'ять жіночих і чоловічих імен, якими найчастіше називали дітей у січні-лютому

Міністерство юстиції України назвало найбільш популярні імена, які присвоювали новонародженим киянам у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили у Мін’юсті у відповідь на інформаційний запит УНН.

За інформацією Головного територіального управління юстиції у Києві, у січні-лютому 2019 року при народженні дітей батьки найчастіше надавали перевагу таким жіночим іменам: Єва, Софія, Мілана, Злата, Соломія.

Серед популярних чоловічих імен були: Артем, Марк, Максим, Даніїл, Давид.

Нагадаємо, у 2018 році серед популярних імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей, були Софія, Анастасія, Анна, Артем, Олександр та Максим.