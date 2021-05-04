В Україну йде потепління до +18: прогноз погоди на 4 травня

4 травня в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів

Денна температура становитиме від 13 до 18 градусів

У вівторок, 4 травня, в усіх регіонах України буде сонячно, без опадів і тепло. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі +1 ... + 6 градусів, удень +12 ... +17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4 ... +9 градусів, удень +13 ... +18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +5 ... +10 градусів, вдень +14 ... +19 градусів.

У Києві у вівторок буде сонячно й без опадів. Температура вночі 3-5 градусів, удень 13-15 вище нуля.

У більшості районів центральних, східних, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Одеської, Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що в найближчу п’ятницю, 7 травня, і на наступні святкові вихідні до України прийде справжня спека.