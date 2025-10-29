Головна Країна Суспільство
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 29 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 жовтня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом та Міжнародний день догляду та підтримки. В Україні відзначають День військового фінансиста Збройних Сил України. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День військового фінансиста Збройних Сил України

29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День військового фінансиста Збройних Сил України – це професійне свято всіх, хто забезпечує фінансову стабільність, прозорість і підтримку діяльності українського війська. Його відзначають щороку 29 жовтня – саме цього дня вшановують військових фінансистів, працівників і ветеранів фінансової служби Збройних Сил України.

Фінансова служба Збройних Сил України є одним із ключових елементів оборонної системи. Вона відповідає за:

  • фінансування військових частин і підрозділів,
  • виплату грошового забезпечення військовослужбовцям,
  • ефективне використання коштів державного бюджету,
  • матеріальне забезпечення підрозділів на фронті.

Ця служба працює щодня і без вихідних, особливо в умовах воєнного стану, коли потреба у швидких фінансових рішеннях є життєвою.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з інсультом

29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

29 жовтня – ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з інсультом (World Stroke Day). Інсульт є одним з найпоширеніших захворювань у всьому світі, зокрема, у нашій країні. Цей стан займає 2 місце серед найтяжчих захворювань України. Що таке інсульт і чому ми приділяємо йому таку увагу? Інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, через раптове припинення кровопостачання мозку. Наслідком захворювання може бути інвалідність, яка змінює якість життя та праці людини. Це дуже актуальна проблема у нашій країні і вона займає одне з найважливіших місць у медицині.

Міжнародний день догляду та підтримки

29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день догляду та підтримки (International Day of Care and Support відзначається щорічно 29 жовтня, ця подія є важливим днем, який підкреслює важливість догляду, визнає внесок тих, хто піклується, і виступає за політику та ініціативи, які підтримують і покращують догляд у всіх його формах. Цей день визнаний Організацією Об’єднаних Націй і відзначається в усьому світі з метою підвищення обізнаності про важливість догляду та підтримки в наших суспільствах. 

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобномучениці Анастасії

29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

29 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянки. Вона жила у III столітті в Римі. Анастасія з юності присвятила своє життя служінню Богу, а після смерті батьків переїхала до Єгипту, де допомагала бідним і хворим.

Згідно з переказами, під час гонінь християн за імператора Декія, вона була схоплена, піддана жорстоким тортурам і страчена за відмову зректися своєї віри. За свою стійкість і мучеництво Анастасія була зарахована до лику святих. У народі цей день часто називали «Анастасія Осіння».

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки, які віщують погоду:

  • Якщо на березі ще висить листя – погода буде теплою.
  • Якщо хмари пливуть повільно – скоро чекайте на заморозки.
  • Зранку на рослинах іній – ввечері може піти сніг.
  • Голосно кричать птахи – чекайте на мороз.
  • Якщо вранці мряка чи туман – зима прийде пізно, але триматиметься довго.

Історичні події

  • 312 рік – Костянтин Великий входить до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;
  • 437 рік  – Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружується на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II, імператора Східної Римської імперії в Константинополі, об’єднавши дві гілки дому Феодосія;
  • 1658 рік – Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемагають у битві зі шведами;
  • 1863 рік – вісімнадцять країн зустрічаються в Женеві та погоджуються створити Міжнародний Червоний Хрест;
  • 1914 рік – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;
  • 1923 рік – Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;
  • 1929 рік – Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або «Чорним вівторком»;
  • 1964 рік – найбільша крадіжка коштовностей.

Іменини

День ангела святкують: Анастасія, Марія, Анна, Клавдій, Аврамій, Леонтій, Федір.

