29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 29 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
29 жовтня у світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом та Міжнародний день догляду та підтримки. В Україні відзначають День військового фінансиста Збройних Сил України. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 жовтня 2025 року.
Свята в Україні
День військового фінансиста Збройних Сил України
День військового фінансиста Збройних Сил України – це професійне свято всіх, хто забезпечує фінансову стабільність, прозорість і підтримку діяльності українського війська. Його відзначають щороку 29 жовтня – саме цього дня вшановують військових фінансистів, працівників і ветеранів фінансової служби Збройних Сил України.
Фінансова служба Збройних Сил України є одним із ключових елементів оборонної системи. Вона відповідає за:
- фінансування військових частин і підрозділів,
- виплату грошового забезпечення військовослужбовцям,
- ефективне використання коштів державного бюджету,
- матеріальне забезпечення підрозділів на фронті.
Ця служба працює щодня і без вихідних, особливо в умовах воєнного стану, коли потреба у швидких фінансових рішеннях є життєвою.
Міжнародні та національні свята
Всесвітній день боротьби з інсультом
29 жовтня – ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з інсультом (World Stroke Day). Інсульт є одним з найпоширеніших захворювань у всьому світі, зокрема, у нашій країні. Цей стан займає 2 місце серед найтяжчих захворювань України. Що таке інсульт і чому ми приділяємо йому таку увагу? Інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу, через раптове припинення кровопостачання мозку. Наслідком захворювання може бути інвалідність, яка змінює якість життя та праці людини. Це дуже актуальна проблема у нашій країні і вона займає одне з найважливіших місць у медицині.
Міжнародний день догляду та підтримки
Міжнародний день догляду та підтримки (International Day of Care and Support відзначається щорічно 29 жовтня, ця подія є важливим днем, який підкреслює важливість догляду, визнає внесок тих, хто піклується, і виступає за політику та ініціативи, які підтримують і покращують догляд у всіх його формах. Цей день визнаний Організацією Об’єднаних Націй і відзначається в усьому світі з метою підвищення обізнаності про важливість догляду та підтримки в наших суспільствах.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святої преподобномучениці Анастасії
29 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянки. Вона жила у III столітті в Римі. Анастасія з юності присвятила своє життя служінню Богу, а після смерті батьків переїхала до Єгипту, де допомагала бідним і хворим.
Згідно з переказами, під час гонінь християн за імператора Декія, вона була схоплена, піддана жорстоким тортурам і страчена за відмову зректися своєї віри. За свою стійкість і мучеництво Анастасія була зарахована до лику святих. У народі цей день часто називали «Анастасія Осіння».
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки, які віщують погоду:
- Якщо на березі ще висить листя – погода буде теплою.
- Якщо хмари пливуть повільно – скоро чекайте на заморозки.
- Зранку на рослинах іній – ввечері може піти сніг.
- Голосно кричать птахи – чекайте на мороз.
- Якщо вранці мряка чи туман – зима прийде пізно, але триматиметься довго.
Історичні події
- 312 рік – Костянтин Великий входить до Риму після перемоги в битві біля Мульвійського мосту;
- 437 рік – Валентиніан III, імператор Західної Римської імперії, одружується на Ліцинії Євдоксії, доньці свого двоюрідного брата Феодосія II, імператора Східної Римської імперії в Константинополі, об’єднавши дві гілки дому Феодосія;
- 1658 рік – Друга Північна війна: військово-морські сили Нідерландської республіки перемагають у битві зі шведами;
- 1863 рік – вісімнадцять країн зустрічаються в Женеві та погоджуються створити Міжнародний Червоний Хрест;
- 1914 рік – перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;
- 1923 рік – Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;
- 1929 рік – Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або «Чорним вівторком»;
- 1964 рік – найбільша крадіжка коштовностей.
Іменини
День ангела святкують: Анастасія, Марія, Анна, Клавдій, Аврамій, Леонтій, Федір.
