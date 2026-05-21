В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
Вдень у столиці температура коливатиметься від 23° до 28°

Сьогодні, 21 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Короткочасні дощі з грозами очікуються у південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, лише у північно-східній частині без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°, у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 21 травня
Укргідрометцентр

У четвер, 21 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°, у Києві вночі 12-17°, вдень 25-27°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода. 

