В Україні вітряно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 30 квітня 2026

У четвер, 30 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Вночі на крайньому півдні та сході країни, вдень в Україні, крім більшості західних та південних областей місцями невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

«30 квітня синоптична ситуація в Україні, на жаль, ще не зазнає змін на краще – теплішу погоду, особливо вночі. Нашу погоду зумовлюватиме поле високого тиску, що поширюватиметься з Західної Європи від потужного антициклону з центром над Північним морем. Тиск зростатиме. На висотах все ще перебуватиме холодна повітряна маса. Переважатиме північно-західний вітер помірної швидкості», – йдеться у повідомленні.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 8-13° тепла; у Києві температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У четвер, 30 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

