В Україні вітряно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 29 квітня 2026

В Україні 29 квітня 2026 року вдень до +6-11°

У середу, 29 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла, на Закарпатті до 14°; у південній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У среду, 29 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. У четвер, 30 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.