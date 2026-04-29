В Україні вітряно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 29 квітня 2026
В Україні 29 квітня 2026 року вдень до +6-11°
У середу, 29 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.
До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
У среду, 29 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. У четвер, 30 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
