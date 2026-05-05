В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026

Вдень у столиці температура буде близько 25° тепла

Сьогодні, 4 травня, в Україні невелика хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11°, вдень 19-24°, на убережжі морів та в Криму 13-18°, на решті території вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Прогноз погоди на 5 травня Укргідрометцентр

У вівторок, 5 травня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 22-27°, у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.