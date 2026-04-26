Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року

З 27 квітня по 3 травня в Україні очікується мінлива погода з грозовими дощами

Цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Після недільної негоди очікується поступове вирівнювання температурного фону, проте початок травня принесе локальні грози та короткочасні зливи у більшість регіонів. Найбільш сонячними дні будуть у середині тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 квітня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +6°..+10°, вдень +14°..+17°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +10°..+14°, вдень +18°..+21°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі +5°..+9°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +8°..+12°, вдень +17°..+20°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +7°..+11°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +15°..+16°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

28 квітня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Переважно сонячно.

на півдні: Температура вночі +11°..+15°, вдень +20°..+23°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +6°..+10°, вдень +17°..+20°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +9°..+13°, вдень +19°..+22°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +8°..+12°, вдень +18°..+21°. Сонячно.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +17°..+19°. Сонячно, малохмарно.

29 квітня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +12°..+16°, вдень +22°..+25°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +18°..+21°. Хмарно, пообіді можливий дощ.

на сході: Температура вночі +10°..+14°, вдень +21°..+24°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +9°..+13°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +19°..+21°. Мінлива хмарність.

30 квітня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +17°..+20°. Хмарно, короткочасний дощ.

на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +21°..+24°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +16°..+19°. Хмарно, дощ, місцями гроза.

на сході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, можливий дощ.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +18°..+20°. Хмарно, короткочасний дощ.

1 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +15°..+18°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +20°..+23°. Хмарно з проясненнями, місцями гроза.

на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +14°..+17°. Хмарно, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Хмарно, місцями дощ.

у центрі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +17°..+20°. Хмарно, дощ.

у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +16°..+17°. Хмарно, часом дощ.

2 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +16°..+19°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Сонячно.

на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +17°..+20°. Переважно сонячно.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +17°..+18°. Мінлива хмарність.

3 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: