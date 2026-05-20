Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)

Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)

glavcom.ua
Лариса Голуб
Наслідки ворожого удару по Прилуках
фото: ДСНС Чернігівщини
Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинули чотири людини

Через масований ракетний удар російських окупантів по місту Прилуки Чернігівської області загинули чотири людини та ще 30 отримали поранення. Крім того, ворог атакував інші райони області ракетами та безпілотниками, поціливши по цивільній та критичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

За уточненими даними обласної військової адміністрації, ворожа ракета забрала життя чотирьох мирних мешканців. Серед жертв російського терору: двоє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець. Кількість постраждалих із травмами різного ступеня важкості досягла 30 осіб.

«Через вчорашній ракетний удар по Прилуках загинуло четверо людей – двоє чоловіків, жінка і 15-річний хлопець. 30 людей постраждали», – написав Чаус.

Наслідки ворожого удару по Прилуках
фото: ДСНС Чернігівщини

У місті зафіксовано масштабні руйнування цивільних об'єктів. Вибуховими хвилями та уламками пошкоджено:

  • місцеві підприємства та торговельні центри;
  • продуктові магазини та аптеки;
  • заклади освіти;
  • десятки приватних будинків та багатоквартирних будинків.
фото: ДСНС Чернігівщини

Чаус написав, що ворожий терор продовжився і сьогодні вранці, 20 травня. Російський дрон-камікадзе атакував цивільний комплекс відпочинку у Батуринській громаді. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Будівлі комплексу зазнали руйнувань, повністю знищено легковий автомобіль. Відомо про одного постраждалого цивільного, якому медики надали допомогу безпосередньо на місці події.

«Главком» писав, що 19 травня, близько 10:00 години ранку російські терористи вдарили балістичною ракетою по центру Прилук, що на Чернігівщині. Внаслідок ворожого удару загинули та постраждали люди.

Як повідомлялося, у Прилуках на Чернігівщині унаслідок ракетної атаки російських загарбників зазнав руйнувань торговий центр «Епіцентр».

