Чи чекати тепла на початку травня? Прогноз синоптикині Діденко

Потепління очікується вже 2-3 травня, але наприкінці квітня ще можливі заморозки

В Україні найближчими днями збережеться прохолодна погода, однак уже на початку травня очікується потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише «Главком».

30 квітня вночі ще є ймовірність заморозків, а вдень температура становитиме +8…+11 градусів, на півдні – до +13 градусів. Дощі прогнозуються на півночі, північному сході та в центральних областях. Водночас на заході, півдні та південному сході опадів не очікується.

1 травня стане перехідним днем від холодної до теплішої погоди.

Вже 2-3 травня, за прогнозом синоптикині, почне відчутно теплішати, а заморозки відступлять. Денна температура підніметься до +11…+16 градусів, а в окремих регіонах, зокрема на Волині та Рівненщині, може сягнути +17…+20.

Очікується також суха погода із сонячними проясненнями. За словами Діденко, наступний тиждень має принести ще більше тепла.

