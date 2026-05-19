Київ накрила негода (фото, відео)

У Києві різко погіршилася погода. Синоптики оголосили у столиці перший рівень небезпеки. Про це повідомляє «Главком».

Темне небо столиці освітлюють потужні спалахи блискавки.

Укргідрометцентр зазначав, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 травня у столиці очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Синоптики попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 19 травня.

Також у середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними.