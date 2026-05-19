Київ накрила негода (фото, відео)
Синоптики попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
У Києві різко погіршилася погода. Синоптики оголосили у столиці перший рівень небезпеки. Про це повідомляє «Главком».
Темне небо столиці освітлюють потужні спалахи блискавки.
Укргідрометцентр зазначав, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби 19 травня у столиці очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 19 травня.
Також у середу, 20 травня, на більшій частині території України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та закликають громадян бути надзвичайно обережними.
