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    В Україні хочуть заборонити секонд-хенд

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    В Україні хочуть заборонити секонд-хенд

    Чиновниця вважає, що українським законодавством користуються аферисти

    Міністерство соціальної політики розробляє зміни в нормативно-правові акти України щодо заборони ввозити на територію країни старих речей секонд-хенд як гуманітарну допомогу. Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Ми розробили зміни в нормативно-правові акти щодо заборони ввезення на митну територію України в якості гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення, який направляється ЗСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичним установам», - розповів Коваль на пресконференції у Міністерстві соціальної політики.

    Заступник міністра вважає, що українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять у країну секонд-хенд, щоб потім його продавати.

    Виключення для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, наприклад, для пожежних, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають в ДСНС. Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрози для життя наших силовиків.

    «Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду у країні», - додав Коваль.

    Нагадаємо, у жовтні на пункті пропуску Ягодин на кордоні з Польщею виявили партію нового брендового одягу, який намагалися ввезти в Україну під виглядом дитячого секонд-хенду як гуманітарну допомогу. Вантажівку направляли на адресу одного з київських благодійних фондів.

    В результаті з кузова вивантажили близько 4 тонн нового товару: сорочки, штани, спідниці - майже 8 тис. одиниць товарів понад сотні найменувань.

    Вартість затриманого вантажу становила близько 12 млн гривень.

     

    ДСНС торгівля Міністерство соціальної політики бізнес кордон
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