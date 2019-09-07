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    Економіка та фінанси

    Мінфін запропонував подвійне оподаткування з низкою «офшорних» країн

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    <p>Співзасновник Monobank&nbsp;Дмитро Дубілет</p> - Мінфін запропонував подвійне оподаткування з низкою «офшорних» країн

    Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет

    Дубілет відзначив тенденцію, що все більше країн переходять на подвійне оподаткування

    Міністерство фінансів запропонувало перейти на систему подвійного оподаткування з низкою популярних для офшорного бізнесу країн, що дозволить збільшити надходження до бюджету.

    Про це журналістам у п’ятницю повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає УНІАН.

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    «Мінфін відправляє кілька законопроектів на ратифікацію до Верховної Ради, і якщо вони будуть ухвалені, ми зможемо з кількома країнами – Великою Британією, Кіпром, Малайзією та іншими – перейти на систему взаємодії з подвійним оподаткуванням», – сказав він.

    За словами Дубілета, якщо зараз податкова ставка для виведення грошей, наприклад, з Кіпру, для бізнесу дорівнює 2%, то після ухвалення закону вона збільшиться до 5%.

    «Ми підрахували, що якби ця ставка за останні три роки була 5%, то це було б більше 1 мільярда гривень надходжень до державного бюджету», – сказав він. Також Дубілет відзначив тенденцію, що все більше країн переходять на подвійне оподаткування.

    Як повідомлялося, 29 серпня Кабінет міністрів призначив на посаду міністра Кабміну екс-менеджера «ПриватБанку» і співзасновника Monobank Дмитра Дубілета.

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