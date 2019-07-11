В Україні на електрокари встановлять зелені номери



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Закон також врегулює питання облаштування паркомісць і зарядки для автомобілів

Верховна Рада ухвалила закон, яким вводить дорожні знаки для місць паркування і зарядки електромобілів, а також - зелені номери для електрокарів.

За ухвалення відповідного закону проголосували 233 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Народний депутат України Олексій Рябчин повідомив, доповідаючи законопроект №10405, що ухвалення закону дасть змогу забезпечити захист прав водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, для доступу до зарядних станцій електромобілів.

«Законопроект дуже простий. Він дає можливість впровадити зелені номери для електрокарів, врегулювати питання облаштування паркомісць, зарядки для автомобілів», - зазначив він.

Згідно з пояснювальною запискою, однією з проблем, яка гальмує розвиток електромобільності в Україні, є питання обладнання місць для паркування і зарядки електромобілів, відсутність відповідних дорожніх знаків.

«Неодноразово зафіксовані випадки, коли місця, які оснащені зарядними пристроями, займаються транспортними засобами без електродвигуна. Це створює проблеми для доступу електрокарів до зарядної станції, часто перешкоджає подальшому руху електромобілів через низьку зарядженість акумулятора і гальмує розвиток інфраструктури», - йдеться в документі.

Відзначається, що крім відповідних дорожніх знаків, також в Україні не врегульовано питання ідентифікації транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

«Зокрема, такі знаки використовуються в Австрії, Німеччині, Угорщині, Норвегії, Великій Британії, Китаї, Індії, Латвії, провінції Онтаріо в Канаді... Ухвалення законопроекту дасть змогу гармонізувати українське законодавство в сфері маркування транспортних засобів з електричним двигуном з кращими європейськими та світовими зразками», - йдеться в документі.

Нагадаємо, вже з липня на нових парковках обов’язково мають проектувати мінімум 5% машино-місць з електрозарядками.

Також зазначимо, що в Україні з початку року попит на електромобілі зріс на 58%. Більшість електрокарів (2964) купили для власних цілей, але 221 електромобіль зареєстрували компанії для комерційного використання.

В «Укравтопромі» підкреслили, що 91% зареєстрованих в Україні у 2019 році електромобілів раніше були в експлуатації.