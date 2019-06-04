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    Економіка та фінанси

    В Україні планують виготовляти електроавтобуси для Європи

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    В Україні планують виготовляти електроавтобуси для Європи

    Наразі підписано меморандум, який сприятиме розвитку електротранспорту в Україні

    Українські виробники спільно з європейськими партнерами мають намір налагодити випуск електроавтобусів в Україні. Про це у вівторок, 4 червня, повідомляє компанія Skywell Ukraine в Facebook.

    У компанії відзначили, що після кількох тижнів роботи над проектом про взаємовигідну співпрацю з ЄС щодо виробництва електричного транспорту підписано меморандум, який сприятиме розвитку цієї галузі в Україні.

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    «Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю між ГС Українська Асоціація учасників ринку електромобілів, Агентство енергетичних реформ України і AVERE України, українська спільнота Європейської електромобільної асоціації», - наголошується в повідомленні.

    Мета меморандуму - сприяння розвитку галузі електромобілів та електроавтобусів в Україні, створення умов для розвитку виробництва електричного транспорту та інфраструктури для нього.

    Відзначається, що українські експерти заручаються підтримкою європейської спільноти, яка вже зацікавлена можливостями придбання і використання електротранспорту - електробусів і електричних малотоннажних вантажівок українського виробництва.

    Нагадаємо, минулого тижня українська компанія представила електрокросовер.

    Раніше повідомлялося, що в трьох містах України тестують електробуси.

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