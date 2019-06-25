Паркувальні майданчики з 1 липня облаштовуватимуть зарядками для електромобілів, - Кабмін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Облаштовувати місця для парковки зарядками для електромобілів потрібно буде і у разі реконструкції паркувальних майданчиків

Цієї весни попит на електромобілі серед українців зріс на 67%

З 1 липня на всіх нових паркувальних майданчиках 5% місць облаштовуватимуть зарядками для електромобілів.

Відповідні державні будівельні норми набудуть чинності 1 липня, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Також облаштовувати місця для парковки зарядками для електромобілів потрібно буде і у разі реконструкції паркувальних майданчиків.

«Тільки цієї весни попит на електромобілі серед українців зріс на 67%. Тому ми йдемо в ногу з часом і в нових змінах у ДБН щодо автостоянок прописали необхідність проектувати не менше 5% місць на парковках з електрозарядками», — повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

У планах Міністерства регіонального розвитку облаштувати всі паркувальні майданчики України зарядками для електромобілів до 2030 року.

Нагадаємо, що у травні 2019 року попит на електромобілі в Україні зріс у 1,5 рази проти травня 2018 року.

Також у Мінрегіоні пропонують дозволити розміщувати на дахах паркувальні майданчики.

Напередодні там повідомляли, що розробляють норми щодо створення окремих смуг руху для громадського транспорту.