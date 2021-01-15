  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні намело до 35 см снігу. «Укравтодор» повідомив про ситуацію на автошляхах

    • Розсилка
    В &laquo;Укравтодорі&raquo; розповіли про стан доріг - В Україні намело до 35 см снігу. «Укравтодор» повідомив про ситуацію на автошляхах
    В «Укравтодорі» розповіли про стан доріг
    Фото: сайт міста Одеси 048.ua

    У більшості областей України наразі йде сніг, а мороз сягає -12 градусів

    Мороз в Україні з самого ранку досяг -12 градусів, у більшості областей йде сніг. На перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби «Укравтодору».

    Зазначається, що снігопад триває, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Чернівецькій та Черкаській областях. У цих регіонах випало від 5 до 10 сантиметрів сніг.

    Температура повітря в Україні становить від -10 до -2 гардусів, а в Одеській області від -12 до +2.

    У Волинській, Донецькій, Київській, Львівській, Рівненській, Черкаській областях на дорогах снігу, місцями ожеледиця у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

    На перевальних ділянках доріг сніг йде вже другу добу, випало 10-35 см. Температура повітря від -10 до -4. В «Укравтодорі» зазначають, що покриття в Закарпатській області мокре, у Львівській – на покритті снігова каша, в Івано-Франківській – покриття засніжене.

    «В областях виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», - запевнили в «Укравтодорі».

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1410 одиниць техніки та 1881 робітник.

    За повідомленням Укргідрометцентру, 15 січня в Україні, крім південних областей, буде хмарно та невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

    Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 3-8градусів морозу, у західних та північних областях 8-13 градусів морозу, вдень у південних областях від -3 до +2 градусів.

    Водіям рекомендують бути обережними на дорогах, зокрема автоінструктор дав поради водіям у зв'язку з негодою.

    Крім того, в Україні з'являться спеціальні пункти, де можна буде безкоштовно погрітися та поїсти.

     

    Теги: прогноз погоди дороги Укравтодор снігопад повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies