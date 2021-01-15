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    Морози посилюються: київські «тепловики» працюють у посиленому режимі

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    Відповідно до зниження температури повітря поступово збільшують температуру теплоносія від київських ТЕЦ&nbsp; - Морози посилюються: київські «тепловики» працюють у посиленому режимі
    Відповідно до зниження температури повітря поступово збільшують температуру теплоносія від київських ТЕЦ 
    Фото з відкритих джерел

    За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер

    У зв’язку зі значним похолоданням робота 35 аварійних бригад комунального підприємства «Київтеплоенерго» переведена в посилений режим. Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи в умовах низьких температур. Про це повідомляє комунальне підприємство.

    Окрім того, за останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

    Згідно із затвердженим графіком, відповідно до зниження температури повітря поступово збільшують температуру теплоносія від київських ТЕЦ та більш ніж 200 котелень.

    Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. До слова, усе електричне обладнання перед сильним похолоданням також проходить додаткове обстеження.

    Нагадаємо, що 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

    Як повідомлялося, у зв’язку із сильним снігопадом у Києві дорожники працюватимуть цілодобово.

    У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.

    Теги: Київ опалення снігопад Київтеплоенерго
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