Морози посилюються: київські «тепловики» працюють у посиленому режимі

Відповідно до зниження температури повітря поступово збільшують температуру теплоносія від київських ТЕЦ

За останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер

У зв’язку зі значним похолоданням робота 35 аварійних бригад комунального підприємства «Київтеплоенерго» переведена в посилений режим. Уся спецтехніка пройшла додатковий огляд та готова до роботи в умовах низьких температур. Про це повідомляє комунальне підприємство.

Окрім того, за останній тиждень перевірено майже 3 тис. теплопунктів та теплокамер.

Згідно із затвердженим графіком, відповідно до зниження температури повітря поступово збільшують температуру теплоносія від київських ТЕЦ та більш ніж 200 котелень.

Для забезпечення потреби Києва у тепловій та електричній енергії на столичних теплоелектроцентралях № 5 і № 6 працюють усі 6 енергоблоків. До слова, усе електричне обладнання перед сильним похолоданням також проходить додаткове обстеження.

Нагадаємо, що 15-16 січня в Києві очікується значне зниження температури. вночі 15-16 січня синоптики прогнозують до 13-18° морозу, вдень – до 11-15° морозу. Так само холодна погода утримається 17-18 січня.

Як повідомлялося, у зв’язку із сильним снігопадом у Києві дорожники працюватимуть цілодобово.

У ніч на 15 січня до прибирання столичних вулиць було залучено майже 500 одиниць техніки.