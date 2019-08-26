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    В Україні найближчими часом домінуватиме бездощів`я

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    В Україні найближчими часом домінуватиме бездощів`я

    Зниження температури повітря передбачається у четвер, 29 серпня, проте дощів синоптики поки не прогнозують

    Погоду в Україні з 27 серпня визначатиме антициклон. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «А це означає, що треба набратися терпіння на бездощів`я і поливати те, що потребує поливу. Бо сухе повітря, пересушене довкілля та курява з пилюкою домінуватимуть в Україні найближчими часом», - пояснює вона.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    За даними синоптика, температура повітря протягом дня становитиме +26+32 градуси, на північному сході та сході очікується +23+27 градусів.

    «Кому подихати свіжішим повітрям, можна гуляти вночі або рано-вранці: передбачається +13+17, на Півдні +15+21, на північному сході +10+14 градусів», - зазначає Діденко.

    У Києві вівторок буде сухим та майже спекотним, вдень близько +27 градусів.

    Зниження температури повітря передбачається у четвер, 29 серпня, проте дощів так і не видно.

    «Тому пийте побільше води, поливайте квіти і не забувайте ставити на вулиці мисочки з водою для безпритульних тварин», - резюмує синоптик.

     

     

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