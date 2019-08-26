Синоптики прогнозують в Україні теплий та сухий понеділок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Середня температура сьогодні становитиме 29-34° тепла

Короткочасний дощ можливий лише в Карпатах та на Закарпатті

В Україні у понеділок, 26 серпня, збережеться суха і сонячна погода з денною температурою 29-34° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«26 серпня невелика хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У Києві сьогодні збережеться невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 26-28°.