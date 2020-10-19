  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні найкоротший термін здорового життя серед країн Європи – дослідження

    • Розсилка
    Загальна тривалість життя українців - здорових і хворих - 73,8 років - В Україні найкоротший термін здорового життя серед країн Європи – дослідження
    Загальна тривалість життя українців - здорових і хворих - 73,8 років
    Фото: Уніан

    Термін здорового життя в Україні навіть менший, ніж в Росії

    Вчені встановили, що в Україні найкоротший термін здорового життя громадян серед усіх країн Європи — 61,7 років. Цей показник також нижче середньосвітового терміну, який становить 63,5 року.

    Про це йдеться в дослідженні Global Burden of Disease Study, яке опублікував медичний журнал The Lancet. Дослідження побудоване на аналізі даних про народжуваність, смертність, міграцію та інших демографічних показників в 204 країнах за період з 1950 по 2019 рік.

    Показник терміну здорового життя в Україні менше ніж в Росії (63,7), Польщі (68) і Білорусі (65). В інших країнах показник вище 68 років. У Чехії 68,5, у Великій Британії — 68,9, у Німеччині — 69,5, в Італії — 71, у Франції — 71,2, в Іспанії — 71,3. Невтішна ситуація в Україні спостерігається останні 30 років.

    Одні з найвищих показників у громадян Сінгапуру і Японії (73,9 і 73,3 року відповідно). У США здорове життя в середньому до 65,2 років.

    Загальна тривалість життя українців (здорових і хворих) 73,8 років. Чоловіки в середньому живуть 69 років, а жінки 78,3 року.

     

    здоров'я українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies