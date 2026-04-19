В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 12° до 14° тепла

У неділю, 19 квітня, в Україні очікується помірне похолодання. За даними Укргідрометцентру, у низці регіонів можливі нічні заморозки та незначні опади. Про це пише «Главком».

Зокрема, невеликі дощі прогнозують у деяких східних областях. Водночас на заході, півночі та в частині східних регіонів утримається суха погода. Вітер буде помірним, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, переважно північного напрямку (вночі – східного). Вночі від 3° до 8° градусів. У північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до 11°...15° градусів. Закарпаття буде найтеплішим регіоном із температурою до 17° градусів.

Прогноз погоди на 19 квітня Укргідрометцентр

У неділю, 19 квітня, у Києві та області прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. Температура на Київщині становитиме вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як відомо, у мережі поширюються «прогнози» про нібито аномально спекотне літо 2026 року. Український гідрометеорологічний центр пояснив, чи варто довіряти таким заявам.

«У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал», – йдеться у повідомленні.