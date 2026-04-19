Головна Новини
search button user button menu button

В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
фото: glavcom.ua

У столиці температура коливатиметься від 12° до 14° тепла

У неділю, 19 квітня, в Україні очікується помірне похолодання. За даними Укргідрометцентру, у низці регіонів можливі нічні заморозки та незначні опади. Про це пише «Главком».

Зокрема, невеликі дощі прогнозують у деяких східних областях. Водночас на заході, півночі та в частині східних регіонів утримається суха погода. Вітер буде помірним, зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, переважно північного напрямку (вночі – східного). Вночі від 3° до 8° градусів. У північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до 11°...15° градусів. Закарпаття буде найтеплішим регіоном із температурою до 17° градусів.

Прогноз погоди на 19 квітня
Прогноз погоди на 19 квітня
Укргідрометцентр

У неділю, 19 квітня, у Києві та області прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. Температура на Київщині становитиме вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Як відомо, у мережі поширюються «прогнози» про нібито аномально спекотне літо 2026 року. Український гідрометеорологічний центр пояснив, чи варто довіряти таким заявам. 

«У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал», – йдеться у повідомленні.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua