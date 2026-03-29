Прогноз погоди на тиждень 30 березня – 5 квітня 2026 року

З 30 березня по 5 квітня в Україні очікується нестабільна погода з температурними гойдалками

Цього тижня в Україні перший місяць весни передасть естафету квітню. Початок тижня буде прохолодним та вологим через дію атмосферних фронтів, проте вже з середи очікується поступове потепління. Погода буде мінливою: від нічних заморозків на заході до майже травневого тепла на півдні наприкінці тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

30 березня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями мокрий сніг з дощем.

на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, місцями дощ.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+9°. Хмарно, невеликий дощ.

31 березня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Сонячно.

на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +9°..+12°. Ясно, без опадів.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Сонячно.

у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Переважно сонячно.

1 квітня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +16°..+19°. Тепло, без опадів.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +14°..+17°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +14°..+17°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +13°..+15°. Мінлива хмарність.

2 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Сонячно та сухо.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +6°..+8°, вдень +14°..+15°. Хмарно з проясненнями.

3 квітня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +11°..+14°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Без опадів.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Хмарно.

у Києві: Температура вночі +5°..+7°, вдень +11°..+13°. Хмарно, часом дощ.

4 квітня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі +8°..+11°, вдень +19°..+22°. Дуже тепло, ясно.

на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +15°..+18°. Малохмарно.

на сході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +17°..+20°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +16°..+19°. Сонячно.

у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +13°..+15°. Ясно.

5 квітня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: