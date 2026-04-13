Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 13 квітня 2026

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на 13 квітня
фото: glavcom.ua

В Україні 13 квітня 2026 року вдень до +10-12°

У понеділок, 13 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Вночі у більшості центральних та південних областей, вдень в Україні, крім заходу,
місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті до 17°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 9-14° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.

До слова, поки львів’яни готувалися до святкових богослужінь, погода вирішила нагадати про зимову суворість. Цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х. 

Теги: прогноз погоди вітер погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua