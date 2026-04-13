В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 13 квітня 2026

В Україні 13 квітня 2026 року вдень до +10-12°

У понеділок, 13 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Вночі у більшості центральних та південних областей, вдень в Україні, крім заходу,

місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті до 17°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 9-14° тепла; у Києві вночі заморозки 0-2°, температура вдень 10-12° тепла.

До слова, поки львів’яни готувалися до святкових богослужінь, погода вирішила нагадати про зимову суворість. Цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х.