На Волині зафіксовано рідкісне погодне явище
У небі з’явилося складне сонячне гало з «хибними сонцями» та світловими дугами
Жителі Волині 14 квітня спостерігали рідкісне атмосферне явище – складне сонячне гало з кількома оптичними ефектами. Про це повідомляє «Главком».
Світлове кільце навколо Сонця супроводжувалося додатковими оптичними елементами, що виникають в атмосфері за особливих умов. Йдеться про так зване комплексне сонячне гало – рідкісне поєднання кількох оптичних ефектів одночасно.
Серед зафіксованих елементів – 22-градусне гало (основне світлове коло навколо Сонця), верхня та нижня дотичні дуги, а також паргелії – яскраві світлові точки по обидва боки Сонця, які ще називають «хибними сонцями».
Крім того, спостерігалося повне паргелічне коло – горизонтальна біла лінія, що проходить через Сонце і оперізує небо, а також слабкі рідкісні елементи, зокрема верхня дотична дуга 46-градусного гало та інші світлові дуги.
Такі явища виникають у тонких перистих хмарах, коли сонячне світло заломлюється і відбивається у кристалах льоду. Саме вони працюють як природні призми, формуючи характерні кільця та дуги навколо Сонця.
Фахівці зазначають, що подібні складні гало трапляються нечасто, адже для їх появи необхідне поєднання кількох атмосферних факторів.
Того ж дня сонячне гало спостерігали також у Києві. У соцмережах з’явилися фото світлового кола навколо Сонця, яке можна було побачити неозброєним оком.
Астрономи радять під час спостереження за такими явищами використовувати сонцезахисні окуляри, щоб уникнути ушкодження зору.
