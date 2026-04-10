Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки

Ірина Міллер
Квітневе похолодання застало абрикоси у самому розквіті. Київ, аномальні опади 8 квітня 2026 року
фото: glavcom.ua

 Заморозки можуть завдати суттєвої шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, які вже почали активно розвиватися

Киянам та мешканцям області варто готуватися до чергового зниження температури. Холодний фронт не залишить регіон і після вихідних: синоптики прогнозують сильні заморозки на початку наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

За даними метеорологів, уночі 12 та 13 квітня у Києві та Київській області очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3°С. Через серйозність погодних умов оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці Гідрометцентру наголошують, що такі температурні показники є критичними для природи у цей період. Заморозки можуть завдати суттєвої шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, які вже почали активну вегетацію. Це створює пряму загрозу для майбутнього врожаю в садах та приватних господарствах регіону.

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що протягом 10 та 11 квітня на території Києва та області очікується вторгнення холодного повітря. У нічні години синоптики прогнозують заморозки у повітрі – від 0 до 3 градусів морозу. Через це оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності. Такі різкі зміни погоди становлять особливу загрозу для аграріїв та приватних господарств. Фахівці застерігають: під ударом опинилися ранньоквітучі плодові дерева, що може критично вплинути на цьогорічний урожай.

Нагадаємо, що ситуація з погодою у Києві почала стрімко погіршуватися ще 8 квітня. Тоді столицю накрила хвиля змішаних опадів, а температура впала до +4°C буквально за лічені години. Газони та тротуари за лічені хвилини вкрила дрібна крижана крупа, створивши аномальний пейзаж: білий лід на фоні яскравого цвітіння форзицій та молодої трави. 

Квітнева аномалія вже принесла до столиці мокрий сніг та крижану крупу, а похолодання посилило навантаження на енергосистему та аграрний сектор.

«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки
Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА
18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
