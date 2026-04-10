Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки

Квітневе похолодання застало абрикоси у самому розквіті. Київ, аномальні опади 8 квітня 2026 року

Заморозки можуть завдати суттєвої шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, які вже почали активно розвиватися

Киянам та мешканцям області варто готуватися до чергового зниження температури. Холодний фронт не залишить регіон і після вихідних: синоптики прогнозують сильні заморозки на початку наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.

За даними метеорологів, уночі 12 та 13 квітня у Києві та Київській області очікуються заморозки в повітрі від 0 до 3°С. Через серйозність погодних умов оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Вночі 12-13 квітня у Києві та області заморозки в повітрі 0-3° інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Фахівці Гідрометцентру наголошують, що такі температурні показники є критичними для природи у цей період. Заморозки можуть завдати суттєвої шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, які вже почали активну вегетацію. Це створює пряму загрозу для майбутнього врожаю в садах та приватних господарствах регіону.

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що протягом 10 та 11 квітня на території Києва та області очікується вторгнення холодного повітря. У нічні години синоптики прогнозують заморозки у повітрі – від 0 до 3 градусів морозу. Через це оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності. Такі різкі зміни погоди становлять особливу загрозу для аграріїв та приватних господарств. Фахівці застерігають: під ударом опинилися ранньоквітучі плодові дерева, що може критично вплинути на цьогорічний урожай.

Нагадаємо, що ситуація з погодою у Києві почала стрімко погіршуватися ще 8 квітня. Тоді столицю накрила хвиля змішаних опадів, а температура впала до +4°C буквально за лічені години. Газони та тротуари за лічені хвилини вкрила дрібна крижана крупа, створивши аномальний пейзаж: білий лід на фоні яскравого цвітіння форзицій та молодої трави.

Квітнева аномалія вже принесла до столиці мокрий сніг та крижану крупу, а похолодання посилило навантаження на енергосистему та аграрний сектор.