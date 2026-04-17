В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026

Аліна Самойленко
У столиці температура коливатиметься від 14° до 16° тепла

Сьогодні, 17 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні невеликий дощ, лише у південно-східній частині в полі підвищеного тиску опадів не чекаємо. Південно-західний вітер у західних і північних областях переходитиме на північно-західний і нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму, вночі 3-8° тепла, вдень +11..+16°, на Закарпатті та південному сході країни стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°.

Прогноз погоди на 17 квітня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 17 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

Як відомо, у мережі поширюються «прогнози» про нібито аномально спекотне літо 2026 року. Український гідрометеорологічний центр пояснив, чи варто довіряти таким заявам. 

«У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал», – йдеться у повідомленні.

