Якість повітря у столиці 23 березня після вчорашньої масштабної пожежі на Київщині

Станом на ранок 23 березня рівень забруднення повітря у столиці оцінюється як помірний, проте у деяких районах показники досягли позначок, небезпечних для вразливих груп населення. Ймовірною причиною погіршення ситуації стала масштабна пожежа на складах у селі Погреби, дим від якої напередодні бачило все місто. Фахівці рекомендують киянам зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

За даними моніторингу, найбільше забруднене повітря у Подільському та Деснянському районах, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 73 та 71 відповідно. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Хоча у Голосіївському районі зафіксовано найвищий показник – 117, ці дані є неактуальними, оскільки станція моніторингу не оновлювала інформацію з 6:00 ранку 22 березня. Натомість найсприятливіша ситуація наразі спостерігається в Оболонському районі, де індекс якості повітря становить усього 46.

Якість повітря у Києві станом на 8 ранку 23 березня 2026 року скриншот з сайту SaveEcoBot

Найбрудніше повітря зафіксовано на проспекті Академіка Глушкова, 2К12. Там показник сягнув позначки 106.

Рівень забрудненості повітря на проспекті Академіка Глушкова скриншот SaveEcoBot

Станом на 8:00 вологість повітря складає 83%, атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, учора, 22 березня, у селі Погреби Броварського району сталася пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також зайнявся трав’яний настил на гектарі прилеглої території. Густий чорний дим було видно з різних районів столиці. До гасіння пожежі залучалося 69 рятувальників та 22 одиниці техніки.