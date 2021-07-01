Єгипет вводить нові правила в'їзду для вакцинованих туристів

Єгипет вводить нові заходи для того, щоб припинити випадки захворювання коронавірусу

У пасажирів, які прибувають з певних країн, перевірятимуть сертифікати про вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я Єгипту видало нові правила для вакцинованих проти Covid-19 людей, які приїжджають до країни.

У повідомленні, опублікованому в середу, Міністерство охорони здоров'я заявило, що ті, хто прибуває до країни з сертифікатами про щеплення з країн, які постраждали від мутованих штамів коронавірусу, повинні дотримуватися нової низки процедур при в'їзді в Єгипет.

Нові процедури наступні:

У пасажирів, які перебували в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення.

Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їхнього походження і не повинні бути будь-яким чином змінені. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки.

Пасажири, які були в країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий тест на ПЛР після прибуття в Єгипет. Якщо у них виявиться позитивний результат на COVID-19, їх переведуть до медичного закладу як запобіжний захід.

Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали впливу мутованих штамів, все одно потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.

Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР після прибуття.

Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів. Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik. Пасажири повинні мати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття в Єгипет або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.

Раніше повідомлялося, що повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

Тим часом, Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

Нагадаємо, 23 червня уряд України запровадив обов’язковий тест на коронавірус прибулим з чотирьох країн.

Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.