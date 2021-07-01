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    Єгипет вводить нові правила в'їзду для вакцинованих туристів

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    Єгипет вводить нові заходи для того, щоб припинити випадки захворювання коронавірусу - Єгипет вводить нові правила в'їзду для вакцинованих туристів
    Єгипет вводить нові заходи для того, щоб припинити випадки захворювання коронавірусу
    Фото: LIGA.net

    У пасажирів, які прибувають з певних країн, перевірятимуть сертифікати про вакцинацію

    Міністерство охорони здоров'я Єгипту видало нові правила для вакцинованих проти Covid-19 людей, які приїжджають до країни.

    У повідомленні, опублікованому в середу, Міністерство охорони здоров'я заявило, що ті, хто прибуває до країни з сертифікатами про щеплення з країн, які постраждали від мутованих штамів коронавірусу, повинні дотримуватися нової низки процедур при в'їзді в Єгипет.

    Нові процедури наступні:

    • У пасажирів, які перебували в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення.
    • Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їхнього походження і не повинні бути будь-яким чином змінені. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки.
    • Пасажири, які були в країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий тест на ПЛР після прибуття в Єгипет. Якщо у них виявиться позитивний результат на COVID-19, їх переведуть до медичного закладу як запобіжний захід.
    • Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали впливу мутованих штамів, все одно потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.
    • Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР після прибуття.

    Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів. Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik. Пасажири повинні мати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття в Єгипет або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.

    Раніше повідомлялося, що повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

    Тим часом, Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

    Нагадаємо, 23 червня уряд України запровадив обов’язковий тест на коронавірус прибулим з чотирьох країн.

    Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.

    Теги: Єгипет туризм щеплення коронавірус
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    Єгипет вводить нові правила в'їзду для вакцинованих туристів