Єгипет вводить нові правила в'їзду для вакцинованих туристів
У пасажирів, які прибувають з певних країн, перевірятимуть сертифікати про вакцинацію
Міністерство охорони здоров'я Єгипту видало нові правила для вакцинованих проти Covid-19 людей, які приїжджають до країни.
У повідомленні, опублікованому в середу, Міністерство охорони здоров'я заявило, що ті, хто прибуває до країни з сертифікатами про щеплення з країн, які постраждали від мутованих штамів коронавірусу, повинні дотримуватися нової низки процедур при в'їзді в Єгипет.
Нові процедури наступні:
- У пасажирів, які перебували в Індії, Бангладеш, Пакистані, Бутані, М’янмі, Шрі-Ланці, В’єтнамі, Бразилії чи Латинській Америці за 14 днів до прибуття до Єгипту, перевірятимуть сертифікати про щеплення.
- Сертифікати повинні видаватися затвердженими лабораторіями в країнах їхнього походження і не повинні бути будь-яким чином змінені. Дійсні сертифікати також повинні мати QR-код для перевірки.
- Пасажири, які були в країнах, уражених мутантними штамами вірусу, повинні пройти швидкий тест на ПЛР після прибуття в Єгипет. Якщо у них виявиться позитивний результат на COVID-19, їх переведуть до медичного закладу як запобіжний захід.
- Всім іншим пасажирам, які прибувають до Єгипту з країн, які не зазнали впливу мутованих штамів, все одно потрібно буде пред'явити немодифікований сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією. Єгипет дозволяє в'їзд вакцинованим мандрівникам, які отримали другу дозу вакцини як мінімум за 14 днів до подорожі.
- Усі мандрівники, які не мають сертифікату про щеплення, повинні надати негативний результат ПЛР після прибуття.
Єгипет приймає всі вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Єгипетським управлінням з лікарських засобів. Схвалені вакцини включають Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac та Sputnik. Пасажири повинні мати другі дози вакцини за 14 днів до прибуття в Єгипет або через 14 днів після першої дози одноразової вакцини Johnson & Johnson.
Раніше повідомлялося, що повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.
Тим часом, Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.
Нагадаємо, 23 червня уряд України запровадив обов’язковий тест на коронавірус прибулим з чотирьох країн.
Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО.