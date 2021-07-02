Минулої доби в Україні виявили ще 696 нових хворих на коронавірус

Вчора 439 пацієнтів госпіталізували з ковідом або підозрою на цю хворобу

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 194

За минулу добу, 1 липня, в Україні виявили ще 696 випадків коронавірусу. Також 439 пацієнтів госпіталізували, 1 197 – одужали, а 33 – померли від ускладнень. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Лабораторії зробили 44 088 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 19 756, методом ІФА – 8 924. Також зробили 15 408 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,8 мільйона ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2,2 млн випадків зараження коронавірусом. З них понад 52 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,1 млн – одужали.

Зазначимо, що Європейський Союз дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн. Наразі в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн. України досі у списку немає.

Напередодні ЗМІ писали, що Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

До слова, за інформацією ВВС, сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна.

Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.

1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.