В Україні об’єднали близько 50 каверів на «Щедрика» Леонтовича (відео)

У відео є виконання «Щедрика» українською, англійською та арабською мовами

Вінничанин створив відеоролик, в якому об’єднав близько 50 каверів на «Щедрик» Леонтовича. Там є перший аудіозапис від 1922 року, виконання мелодії арабською мовою і навіть вистукування «Щедрика» баскетбольними м’ячами. Автором цього відео є Олександр Петров.

«Те, що не знав, те, що не чув, – усі кавери на «Щедрика»! Гордись українським!» – написав Петров на своїй сторінці Facebook.

За 9 хвилин, протягом яких триває відеозапис, можна почути виконання «Щедрика» українською, англійською та арабською мовами, окремими співаками та цілими хорами, від сольних виконань на інструментах (барабанній установці, арфі, фортепіано чи хангу) до повноцінних оркестрових версій. І все це – в дуже різноманітних жанрах.

Нагадаємо, поліцейські Києва виконали «Щедрик» на Софійській площі. Композицію виконав хор з оркестром з нагоди Різдва.

Раніше оркестр ВПС США у Європі виконав англомовну версію легендарного «Щедрика» Миколи Леонтовича. Керівниця оркестру звернулася до українців, привітавши з новорічними святами, та заявила про підтримку «зусиль у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України». А українські військові записали свою версію «Щедрика» для колег з США.