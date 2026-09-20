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Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року
22–23 вересня буде найпрохолодніше, далі погода поступово стабілізується
колаж: glavcom.ua

На початку тижня Україну накриє холодний фронт із дощами

Останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися. Найпрохолоднішими днями стануть 22–23 вересня, коли вдень у більшості областей буде лише +11°..+16°. На півдні та сході повітря залишатиметься теплішим. У другій половині тижня температура поступово почне підвищуватися, однак погода залишатиметься нестійкою, а місцями можливі дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

21 вересня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +13°..+18°. Дощі, місцями значні.
  • На півдні: Температура вночі +14°..+19°, вдень +21°..+26°. Місцями дощ, переважно в другій половині дня.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +13°..+18°. Дощі, місцями помірні.
  • На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +21°..+26°. Переважно без опадів, увечері місцями можливий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +15°..+21°. Дощі, місцями значні.
  • У Києві: Температура вночі близько +12°..+14°, вдень +16°..+18°. Дощ, хмарно. 
Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року фото 1

22 вересня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +11°..+16°. Часом дощ, прохолодно.
  • На півдні: Температура вночі +11°..+16°, вдень +16°..+21°. Місцями короткочасний дощ.
  • На заході: Температура вночі +7°..+12°, вдень +11°..+16°. Часом дощ, місцями посилення вітру.
  • На сході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +16°..+21°. Переважно без опадів у східній частині, але місцями можливий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +11°..+16°. Дощі, місцями значні, можливі грози.
  • У Києві: Температура вночі близько +9°..+11°, вдень +14°..+17°. Невеликий або помірний дощ.
Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року фото 2

23 вересня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +4°..+9°, вдень +11°..+16°. Хмарно, місцями дощ.
  • На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +13°..+18°. Місцями дощ, поступово опадів стане менше.
  • На заході: Температура вночі +4°..+9°, вдень +11°..+16°. Часом дощ.
  • На сході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +13°..+18°. Місцями невеликий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +4°..+10°, вдень +11°..+16°. Часом дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +8°..+10°, вдень +13°..+15°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року фото 3

24 вересня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +5°..+10°, вдень +12°..+17°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +16°..+22°. Місцями дощ.
  • На заході: Температура вночі +5°..+10°, вдень +11°..+17°. Місцями дощ, у Карпатах прохолодніше.
  • На сході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +16°..+22°. Переважно без істотних опадів, місцями можливий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +13°..+18°. Хмарно, місцями дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +9°..+11°, вдень +15°..+18°. Переважно хмарно, місцями можливий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року фото 4

25 вересня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +5°..+10°, вдень +13°..+18°. Місцями невеликий дощ.
  • На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +17°..+23°. Переважно без істотних опадів, місцями дощ.
  • На заході: Температура вночі +5°..+10°, вдень +12°..+17°. Місцями дощ.
  • На сході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +16°..+22°. Переважно сухо, місцями невеликий дощ.
  • У центрі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +13°..+18°. Місцями невеликий дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +8°..+10°, вдень +14°..+19°. Місцями невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року фото 5

26 вересня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +15°..+20°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Переважно без опадів.
  • На заході: Температура вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Місцями дощ.
  • На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +16°..+22°. Переважно без істотних опадів.
  • У центрі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +15°..+20°. Переважно сухо, місцями хмарно.
  • У Києві: Температура вночі близько +9°..+12°, вдень +18°..+20°. Хмарно, місцями можливий невеликий дощ. 

27 вересня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +15°..+20°. Місцями невеликий дощ.
  • На півдні: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Переважно без істотних опадів, місцями можливий дощ.
  • На заході: Температура вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Місцями дощ.
  • На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +16°..+22°. Переважно без істотних опадів.
  • У центрі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +15°..+20°. Місцями невеликий дощ.
  • У Києві: Температура вночі близько +10°..+13°, вдень +17°..+20°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».Погодні сервіси

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря

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