Прогноз погоди на тиждень 21 – 27 вересня 2026 року
На початку тижня Україну накриє холодний фронт із дощами
Останній тиждень вересня принесе в Україну відчутне похолодання. Теплі вихідні завершаться проходженням активного холодного фронту: уже 21 вересня дощі поширяться на значну частину країни, а температура почне швидко знижуватися. Найпрохолоднішими днями стануть 22–23 вересня, коли вдень у більшості областей буде лише +11°..+16°. На півдні та сході повітря залишатиметься теплішим. У другій половині тижня температура поступово почне підвищуватися, однак погода залишатиметься нестійкою, а місцями можливі дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
21 вересня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +13°..+18°. Дощі, місцями значні.
- На півдні: Температура вночі +14°..+19°, вдень +21°..+26°. Місцями дощ, переважно в другій половині дня.
- На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +13°..+18°. Дощі, місцями помірні.
- На сході: Температура вночі +14°..+19°, вдень +21°..+26°. Переважно без опадів, увечері місцями можливий дощ.
- У центрі: Температура вночі +10°..+15°, вдень +15°..+21°. Дощі, місцями значні.
- У Києві: Температура вночі близько +12°..+14°, вдень +16°..+18°. Дощ, хмарно.
22 вересня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +11°..+16°. Часом дощ, прохолодно.
- На півдні: Температура вночі +11°..+16°, вдень +16°..+21°. Місцями короткочасний дощ.
- На заході: Температура вночі +7°..+12°, вдень +11°..+16°. Часом дощ, місцями посилення вітру.
- На сході: Температура вночі +11°..+16°, вдень +16°..+21°. Переважно без опадів у східній частині, але місцями можливий дощ.
- У центрі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +11°..+16°. Дощі, місцями значні, можливі грози.
- У Києві: Температура вночі близько +9°..+11°, вдень +14°..+17°. Невеликий або помірний дощ.
23 вересня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +4°..+9°, вдень +11°..+16°. Хмарно, місцями дощ.
- На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +13°..+18°. Місцями дощ, поступово опадів стане менше.
- На заході: Температура вночі +4°..+9°, вдень +11°..+16°. Часом дощ.
- На сході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +13°..+18°. Місцями невеликий дощ.
- У центрі: Температура вночі +4°..+10°, вдень +11°..+16°. Часом дощ.
- У Києві: Температура вночі близько +8°..+10°, вдень +13°..+15°. Хмарно, можливий невеликий дощ.
24 вересня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +5°..+10°, вдень +12°..+17°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +16°..+22°. Місцями дощ.
- На заході: Температура вночі +5°..+10°, вдень +11°..+17°. Місцями дощ, у Карпатах прохолодніше.
- На сході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +16°..+22°. Переважно без істотних опадів, місцями можливий дощ.
- У центрі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +13°..+18°. Хмарно, місцями дощ.
- У Києві: Температура вночі близько +9°..+11°, вдень +15°..+18°. Переважно хмарно, місцями можливий дощ.
25 вересня
П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +5°..+10°, вдень +13°..+18°. Місцями невеликий дощ.
- На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +17°..+23°. Переважно без істотних опадів, місцями дощ.
- На заході: Температура вночі +5°..+10°, вдень +12°..+17°. Місцями дощ.
- На сході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +16°..+22°. Переважно сухо, місцями невеликий дощ.
- У центрі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +13°..+18°. Місцями невеликий дощ.
- У Києві: Температура вночі близько +8°..+10°, вдень +14°..+19°. Місцями невеликий дощ.
26 вересня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +15°..+20°. Мінлива хмарність, переважно без опадів.
- На півдні: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Переважно без опадів.
- На заході: Температура вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Місцями дощ.
- На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +16°..+22°. Переважно без істотних опадів.
- У центрі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +15°..+20°. Переважно сухо, місцями хмарно.
- У Києві: Температура вночі близько +9°..+12°, вдень +18°..+20°. Хмарно, місцями можливий невеликий дощ.
27 вересня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Температура вночі +6°..+11°, вдень +15°..+20°. Місцями невеликий дощ.
- На півдні: Температура вночі +9°..+14°, вдень +18°..+23°. Переважно без істотних опадів, місцями можливий дощ.
- На заході: Температура вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Місцями дощ.
- На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +16°..+22°. Переважно без істотних опадів.
- У центрі: Температура вночі +7°..+12°, вдень +15°..+20°. Місцями невеликий дощ.
- У Києві: Температура вночі близько +10°..+13°, вдень +17°..+20°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.
Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».Погодні сервіси
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