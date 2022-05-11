Синоптики розповіли, коли в Україні очікується літня спека до +30°

В Україні 12 травня переважатиме суха погода, проте вже вдень з'являться грозові дощі

У четвер, 12 травня, в Україні очікується справжня літня спека. Температура повітря протягом дня підніметься до +22...+29 градусів. У східних областях та в прибережних районах буде на кілька градусів нижче, але також тепло, +18...+22 градуси.

Про це у Facebook розказала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вночі та вранці в Україні 12 травня переважатиме суха погода, проте вже вдень з'являться грозові дощі в західних областях і до вечора четверга опади поширяться на увесь Захід та Північ. «У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока – уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його», – говорить синоптик.

Нагадаємо, погода підготувала українцям «сюрприз»: що чекати у найближчі дні.

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