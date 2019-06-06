В Україні очікується спека, подекуди до +34 градусів



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За даними синоптика Наталки Діденко, температура повітря в Україні 7 червня очікується +25+30 градусів, вихідними спека посилиться до +28+34 градусів

Поки в Мадриді спостерігається +18, у Парижі +15, навіть на африканському північному узбережжі +20+23 градуси, в Україні вже стовпчики термометрів добралися до +28 градусів.ї

У п’ятницю, 7 червня, дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, подекуди на Одещині та Миколаївщині, а надвечір вони пройдуть на Харківщині та Сумщині. Найближчої ночі можуть дощі з грозами походити по Півночі та Центру. На решті території - без опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Температура повітря в Україні завтра очікується +25+30 градусів. Вихідними спека посилиться до +28+34 градусів», - попередила синоптик.

За даними Діденко, у Києві найближчої ночі є ймовірність дощу з грозою, завтра вдень - без істотних опадів. Температура повітря досягне +28 градусів, надалі підвищиться до +30-ти і за +30-ть градусів.

«8-9 червня у Києві - локальні періодичні дощі та спека, побережіть себе, тримайтеся ближче до цивілізації, бо раптова гроза може накрити миттєво», - зазначила синоптик.