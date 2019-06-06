Спека і гроза: киян попередили про погіршення погодних умов
Синоптики прогнозують грозу у столиці
Сьогодні, 6 червня, у Києві протягом доби очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Фахівці з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження під час грози.
На природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
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Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у Києві 6 червня короткочасні дощі зміняє сонячна погода. Максимальна температура повітря досягне +28.
Синоптик попередила, що на столицю насувається істотна спека. Найближчим часом температура повітря сягатиме 30-33 градусів.
Нагадаємо, що в Україні оголошено штopмове попередження.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в більшості областей (крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької) очікуються дощі та грози, в центральній частині країни та на заході – град і шквалистий вітер до 15-20 м/с.
Відповідно до цього, I рівень небезпеки (жовтий) оголошено в усіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.