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    Спека і гроза: киян попередили про погіршення погодних умов

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    Спека і гроза: киян попередили про погіршення погодних умов

    Синоптики прогнозують грозу у столиці

    Сьогодні, 6 червня, у Києві протягом доби очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Фахівці з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження під час грози.

    На природі слід:

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • ховатися під скелями;
    • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у Києві 6 червня короткочасні дощі зміняє сонячна погода. Максимальна температура повітря досягне +28.

    Синоптик попередила, що на столицю насувається істотна спека. Найближчим часом температура повітря сягатиме 30-33 градусів. 

    Нагадаємо, що в Україні оголошено штopмове попередження

    Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в більшості областей (крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької) очікуються дощі та грози, в центральній частині країни та на заході – град і шквалистий вітер до 15-20 м/с.

    Відповідно до цього, I рівень небезпеки (жовтий) оголошено в усіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.

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