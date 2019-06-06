Спека і гроза: киян попередили про погіршення погодних умов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синоптики прогнозують грозу у столиці

Сьогодні, 6 червня, у Києві протягом доби очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження під час грози.

На природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах. Читайте також В Україні оголошено штopмове попередження: які області накриє негода Сьогодні, 06:16 Синоптик радить киянам готуватися до сильної спеки Вчора, 14:45



Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, у Києві 6 червня короткочасні дощі зміняє сонячна погода. Максимальна температура повітря досягне +28.

Синоптик попередила, що на столицю насувається істотна спека. Найближчим часом температура повітря сягатиме 30-33 градусів.

Нагадаємо, що в Україні оголошено штopмове попередження.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в більшості областей (крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької) очікуються дощі та грози, в центральній частині країни та на заході – град і шквалистий вітер до 15-20 м/с.

Відповідно до цього, I рівень небезпеки (жовтий) оголошено в усіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.