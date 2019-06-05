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    Синоптик радить киянам готуватися до сильної спеки

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    Синоптик радить киянам готуватися до сильної спеки

    Найближчим часом температура повітря у столиці сягатиме 30-33 градусів

    Завтра, 6 червня, по Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями сильні зливи, шквали і град.

    Найменша ймовірність дощів очікується на Лівобережжі - це східні, південні і частина центральних областей, повідомила синоптик Наталія Діденко.

    Температура повітря в четвер досягне 25-30 градусів, на сході та півдні місцями до +32, на заході від 23 до 27 градусів.

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    У Києві 6 червня короткочасні дощі зміняє сонячна погода. Максимальна температура повітря досягне +28.

    Синоптик попередила, що на столицю насувається істотна спека. Найближчим часом температура повітря сягатиме 30-33 градусів.

    Як повідомлялося, сьогодні в більшості областей грози, місцями град і шквали, а також значні дощі.

    прогноз погоди спека повітря
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