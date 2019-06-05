Синоптик радить киянам готуватися до сильної спеки графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найближчим часом температура повітря у столиці сягатиме 30-33 градусів

Завтра, 6 червня, по Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями сильні зливи, шквали і град.

Найменша ймовірність дощів очікується на Лівобережжі - це східні, південні і частина центральних областей, повідомила синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря в четвер досягне 25-30 градусів, на сході та півдні місцями до +32, на заході від 23 до 27 градусів.

У Києві 6 червня короткочасні дощі зміняє сонячна погода. Максимальна температура повітря досягне +28.

Синоптик попередила, що на столицю насувається істотна спека. Найближчим часом температура повітря сягатиме 30-33 градусів.

Як повідомлялося, сьогодні в більшості областей грози, місцями град і шквали, а також значні дощі.