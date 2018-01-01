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    В Україні оголошено штормове попередження

    У п'ятницю очікуються сильні пориви вітру і снігопад
    У п’ятницю, 19 січня, очікується ускладнення погодних умов в Україні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на дані Укргідрометцентру. «19 січня у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході країни місцями 25 м/с», - йдеться в повідомленні. [READ_MORE] Вночі
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    У п'ятницю очікуються сильні пориви вітру і снігопад

    У п’ятницю, 19 січня, очікується ускладнення погодних умов в Україні. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на дані Укргідрометцентру.

    «19 січня у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході країни місцями 25 м/с», - йдеться в повідомленні.

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    Вночі на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Закарпатті місцями сильний сніг.

    На дорогах країни ожеледиця.

    В Україні вже два дні сильні снігопади, через що у четвер на трасі Одеса-Київ фури заблокували рух. А на Черкащині автомобілі масово потрапляють у сніговий полон.

    Як повідомлялося, у Північній Європі в результаті урагану «Фрідеріке» у четвер, 18 січня, загинули шестеро людей.

    МЗС України попередило громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. 

    За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.


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