На трасі Одеса-Київ фури заблокували рух
- Сьогодні, 15:59
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Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські і рятувальники
Водії великогабаритного транспорту, що рухалися трасою Одеса-Київ, у четвер, незважаючи на введені обмеження, створили аварійні ситуації і заблокували рух іншим транспортним засобам на автошляху, повідомляють правоохоронці.
«Сьогодні на автошляху Одеса-Київ деякі водії, незважаючи на обмеження руху великогабаритного транспорту, намагалися проїхати трасою, однак не впоралися з керуванням і заблокували рух іншим транспортним засобам. Зараз на автошляху Одеса-Київ в Уманському районі (Черкаської області) рух у напрямку Києва ускладнено. Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські і рятувальники», — повідомляє Патрульна поліція України.
Раніше повідомлялося, що через негоду 18 січня прийнято рішення обмежити рух великовантажного та великогабаритного транспорту в Києві, Київській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях.