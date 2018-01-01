На трасі Одеса-Київ фури заблокували рух

Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські і рятувальники

Водії великогабаритного транспорту, що рухалися трасою Одеса-Київ, у четвер, незважаючи на введені обмеження, створили аварійні ситуації і заблокували рух іншим транспортним засобам на автошляху, повідомляють правоохоронці. «Сьогодні на автошляху Одеса-Київ деякі водії, незважаючи на обмеження руху великогабаритного транспорту,



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Фото: прес-служба Нацполіції Траса Одеса-Київ

Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські і рятувальники

Водії великогабаритного транспорту, що рухалися трасою Одеса-Київ, у четвер, незважаючи на введені обмеження, створили аварійні ситуації і заблокували рух іншим транспортним засобам на автошляху, повідомляють правоохоронці.

«Сьогодні на автошляху Одеса-Київ деякі водії, незважаючи на обмеження руху великогабаритного транспорту, намагалися проїхати трасою, однак не впоралися з керуванням і заблокували рух іншим транспортним засобам. Зараз на автошляху Одеса-Київ в Уманському районі (Черкаської області) рух у напрямку Києва ускладнено. Для усунення перешкод на дорозі працюють поліцейські і рятувальники», — повідомляє Патрульна поліція України.

Раніше повідомлялося, що через негоду 18 січня прийнято рішення обмежити рух великовантажного та великогабаритного транспорту в Києві, Київській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях.