  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Ураган у Європі забрав життя шістьох людей

    У Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей
    У Північній Європі в результаті урагану «Фрідеріке» у четвер, 18 січня, загинули шестеро людей. Про це повідомляє Reuters. Зокрема, у Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей, серед них – пожежник під час виконання службових обов’язків. Також двоє людей загинули в Нідерландах і ще одна - в
    • Сьогодні, 19:16
    • Розсилка
    Шторм у Європі
    Шторм у Європі

    У Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей

    У Північній Європі в результаті урагану «Фрідеріке» у четвер, 18 січня, загинули шестеро людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зокрема, у Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей, серед них – пожежник під час виконання службових обов’язків.

    Також двоє людей загинули в Нідерландах і ще одна - в Бельгії.

    Через шторм у Нідерландах скасували понад 200 авіарейсів, припинено роботу залізничних сполучень, а також оголошено найвищий рівень надзвичайного стану.

    У Німеччині екстрені служби рекомендують жителям залишатися вдома.

    МЗС України попередило громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах. 

    За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.

    Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.

    Читайте також
    Німеччина стихійні лиха Європа Нідерланди Бельгія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ