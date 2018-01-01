Ураган у Європі забрав життя шістьох людей

У Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей

У Північній Європі в результаті урагану «Фрідеріке» у четвер, 18 січня, загинули шестеро людей. Про це повідомляє Reuters. Зокрема, у Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей, серед них – пожежник під час виконання службових обов’язків. Також двоє людей загинули в Нідерландах і ще одна - в



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Шторм у Європі

У Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей

У Північній Європі в результаті урагану «Фрідеріке» у четвер, 18 січня, загинули шестеро людей.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, у Німеччині в результаті стихійного лиха загинуло троє людей, серед них – пожежник під час виконання службових обов’язків.

Також двоє людей загинули в Нідерландах і ще одна - в Бельгії.

Через шторм у Нідерландах скасували понад 200 авіарейсів, припинено роботу залізничних сполучень, а також оголошено найвищий рівень надзвичайного стану.

У Німеччині екстрені служби рекомендують жителям залишатися вдома.

МЗС України попередило громадян про ускладнення погодних умов у Німеччині та Нідерландах.

За прогнозами синоптиків, пік шторму очікується на четвер і п'ятницю, а пориви вітру будуть досягати 130 км/год. У денний час доби також прогнозуються коливання температури.

Нагадаємо, на початку січня країнами Європи також пройшовся потужний ураган. Зокрема, у Франції збитки від ураганів Кармен і Елеонор, які призвели до загибелі як мінімум шести осіб, оцінили в 200 млн євро.