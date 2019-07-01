В Україні оголошено штормове попередження



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2 червня очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 2 липня, погіршиться, очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Гідрометцентр, у вівторок, 2 липня, вночі у західних та північних областях, а вдень майже по всій території України, крім півдня, очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

У західних областях місцями очікуються значні дощі і град.

Раніше в ДСНС повідомляли, що 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Нагадаємо, після доволі прохолодних останніх днів червня, липень відновив спеку в Україні.

Як повідомлялось, у липні середня місячна температура в Україні складе 20-24,5 градусів тепла. Це на 1,1-2,5 градусів вище від середніх багаторічних значень, повідомляє Укргідрометцентр в понеділок, 1 липня. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 40-105 мм, в Карпатському регіоні 108-195 мм, що в межах середніх багаторічних значень.