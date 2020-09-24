В Україні оновили поділ на карантинні зони: що змінилося



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До «червоної» зони увійшли міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області

Київ перейшов до «жовтої» зони

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки, що почне діяти з 28 вересня. Про це в Тelegram написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначається, що до «червної» зони увійшли міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області, а Київ перейшов до «жовтої» зони.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло до «жовтої» зони», – написав Немчінов.

За його повідомленням, до червоної зони буде віднесено: міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області;

До «помаранчевої» зони включили:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;

місто Вугледар Донецької області;

місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;

місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;

міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;

Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;

міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;

До «жовтої» зони:

міста Вінниця, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

міста Луцьк та Ковель, Горохівський, Іванчівський, Ківерцівський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Дніпро та Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

міста Бахмут, Краматорськ, Мирноград, Маріуполь та Слов’янськ, Великоновосілківський, Покровський та Слов’янський райони Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Народицький, Новоград-Волинський, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Берегово, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

міста Болехів та Яремче, Богородчанський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Вознесенськ, Вітовський, Вознесенський, Казанківський та Миколаївський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Кодимський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

міста Полтава та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області;

міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Лебедин, Ромни та Шостка, Білопільський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменський та Сумський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп’янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

міста Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси, Ватутіно та Золотоноша, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Корсунь-Шевченськівський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;-міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Корюківський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

До відома:

«червона» зона (+ обмеження помаранчевої) передбачає заборону: роботи громадського транспорту; відвідування закладів освіти; діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

«помаранчева» зона (+ обмеження жовтої) передбачає заборону: діяльності закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльності розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планових госпіталізацій в лікарнях; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

у «жовтій» зоні (+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

у «зеленій» зоні: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірус виявили ще у понад 3,3 тис. осіб.

До відома, у світі станом на 24 вересня зареєстрували понад 32 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 23,6 млн осіб. Антилідерами з захворюваності лишаються США, Індія, Бразилія, і Росія.