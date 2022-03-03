Українські захисники б'ють ворога по всіх фронтах (відео)

Перемога України ні в кого не викликає сумнівів

Радник Офісу президента Олексій Арестович провів ранковий брифінг щодо оборони України

Збройні сили України прододовжують давати відсіч російському агресору.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на сьогоднішній ранок.

За його словами, армія звільнила місто Макарів і тепер ганяють окупантів по навколишній території.

В інших точках країни так само зупиняють ворога.

«Ми перейшли в контрнаступ. Треба вірити в ЗСУ, тому що з військової точки зору, вони роблять дива» розповів радник.

Нагадаємо, триває восьма доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 3 березня.