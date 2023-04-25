В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС

Раніше CPMU вже співпрацював з Україною у питанні розвитку поліції

МВС виділяє три ключові напрями, які варто було врахувати при підготовці відповідних планів навчань

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що обговорили із представниками Канадської поліції можливості відновлення Канадської поліцейської місії в Україні (CPMU).

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«Ми розуміємо, що важливою складовою підтримки українських поліцейських сьогодні є зокрема проведення тренінгів. Наразі ми б виділили три ключові напрями, які варто було врахувати при підготовці відповідних планів навчань. Зокрема, це тактична підготовка, робота поліції на деокупованих територіях та підтримка ментального здоров’я», – заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Як передає сайт МВС, представники Канадської поліції сподіваються якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців. До тренінгів планують залучити близько 45 інструкторів.

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CPMU – проєкт, який підтримує реформу поліції шляхом надання консультацій, тренінгів та обладнання для підвищення професійного розвитку та стандартів і створення більш ефективних поліцейських послуг, орієнтованих на громаду.

Раніше CPMU вже співпрацював з Україною у питанні розвитку поліції.