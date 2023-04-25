В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
МВС виділяє три ключові напрями, які варто було врахувати при підготовці відповідних планів навчань
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що обговорили із представниками Канадської поліції можливості відновлення Канадської поліцейської місії в Україні (CPMU).
«Ми розуміємо, що важливою складовою підтримки українських поліцейських сьогодні є зокрема проведення тренінгів. Наразі ми б виділили три ключові напрями, які варто було врахувати при підготовці відповідних планів навчань. Зокрема, це тактична підготовка, робота поліції на деокупованих територіях та підтримка ментального здоров’я», – заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.
Як передає сайт МВС, представники Канадської поліції сподіваються якнайшвидше розпочати навчання для українських правоохоронців. До тренінгів планують залучити близько 45 інструкторів.
Раніше CPMU вже співпрацював з Україною у питанні розвитку поліції.
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