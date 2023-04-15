Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС

При заміні посвідчення водія під час воєнного стану медична довідка не потрібна

Деякі типи посвідчень водіям потрібно буде замінити на нові

Українським водіям необхідно провести обмін першого водійського посвідчення, яке дійсне протягом двох років. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

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Зазначається, що водійські посвідчення, видані на два роки, можна обміняти лише після того, як їхній термін дії буде закінчений. Тобто треба звернутися в сервісний центр на наступний день після закінчення терміну дії.

При заміні посвідчення водія під час воєнного стану водій повинен пред’явити:

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паспорт громадянина України;

податковий код (ІПН);

посвідчення водія, термін дії якого закінчився.

Медична довідка в умовах воєнного стану не надається.

Якщо за період дії перших прав водій не отримав більше двох штрафів, то йому не потрібно буде нічого повторно здавати – він отримає нове посвідчення без жодних ускладнень.

У МВС додали, що у випадку, якщо водій ще не встиг обміняти своє тимчасове посвідчення на нове, він може продовжувати користуватися ним до скасування воєнного стану. Крім того, посвідчення, термін дії якого закінчився, залишається дійсним на території України.

Важливо зазначити, що обмін посвідчення водія стосується лише певних типів посвідчень, а не всіх водіїв. Водіям рекомендується звернутися до місцевих сервісних центрів, щоб визначити, чи потрібно обмінювати посвідчення.

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Нагадаємо, що в чотирьох містах Польщі працюють центри, де громадяни України можуть обміняти посвідчення водія.

Крім того, в Україні змінився алгоритм отримання прав водія. Тепер практику можна розпочати лише після складання теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС.

До слова, з липня в Україні почали діяти нові правила отримання посвідчення водія.